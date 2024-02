Biden Trumpove výroky o NATO označil za hlúpe a nebezpečné

Washington 14. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok označil za hlúpe, hanebné a nebezpečné vyjadrenia exprezidenta Donalda Trumpa o NATO. Ten v sobotu vyhlásil, že bude povzbudzovať Rusko, aby zaútočilo na členov Severoatlantickej aliancie, ktorí si nesplnia finančné záväzky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dokážete si predstaviť, že bývalý prezident Spojených štátov povie niečo také? Celý svet to počul. Najhoršie je, že to myslí vážne," povedal Biden v príhovore z Bieleho domu, ktorý bol vysielaný v televízii. Trumpove vyjadrenia označil za hlúpe, hanebné, nebezpečné a neamerické.



Demokrat Biden svojho predchodcu v Bielom dome Trumpa obvinil, že sa skláňa pred ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Žiadny prezident v našich dejinách sa nikdy nesklonil pred ruským diktátorom," povedal Biden a dodal, že on tak nikdy neurobí.



Trump v sobotu takisto povedal, že Spojené štáty by nemuseli chrániť členské krajiny NATO pred prípadnou agresiou zo strany Ruska, ak oni samy nebudú vynakladať dostatok finančných prostriedkov na svoju obranu, pripomína AFP. Na Trumpove výroky reagovali so znepokojením viacerí spojenci USA.