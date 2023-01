Biden tvrdí, že má v úmysle navštíviť americko-mexické hranice

Covington 5. januára (TASR) - Prezident USA Joe Biden v noci na štvrtok povedal, že má v úmysle navštíviť americko-mexické hranice, kde sa úrady už dlho snažia zastaviť prílev migrantov bez príslušných dokladov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a televíznej stanice CNN.



"To je môj zámer, momentálne pracujeme na podrobnostiach," povedal Biden počas návštevy amerického štátu Kentucky. Demokratický šéf Bieleho domu je neustále kritizovaný republikánmi za to, že počas prvých dvoch rokov úradovania necestoval na hranice.



Nebolo jasné, kedy ani ktorú oblasť hraníc s dĺžkou viac ako 3057 kilometrov americký prezident navštívi. Biden však budúci týždeň cestuje do Mexika na dvojdňový summit severoamerických lídrov (9. až 10. januára).



Šéf Bieleho domu novinárom tiež povedal, že vo štvrtok vystúpi s prejavom o bezpečnostnej situácii na hraniciach, píše AFP.



Najvyšší súd Spojených štátov koncom decembra rozhodol, že opatrenie z čias začiatku pandémie koronavírusu, ktorým sa zablokoval prístup do krajiny pre stovky migrantov, zostane dočasne v platnosti. Obmedzenia boli zavedené ešte za vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa na začiatku pandémie v roku 2020.



Biely dom tvrdí, že situáciu na hraniciach môže vyriešiť iba Kongres, kde republikánski a demokratickí zákonodarcovia dosiaľ nedokázali dosiahnuť konsenzus o reforme imigračného systému.