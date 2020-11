Biden tvrdí, že príprava nástupu jeho administratívy je v plnom prúde

Washington 11. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v utorok vyhlásil, že prípravy na nástup jeho administratívy "nič nezastaví" aj napriek tomu, že súčasný prezident Donald Trump odmieta uznať výsledok volieb, píše agentúra AP.



Biden počas svojho verejného vystúpenia v meste Wilmington ležiacom vo východoamerickom štáte Delaware povedal, že nástupný proces je "v plnom prúde" a že súčasne preveruje potenciálnych kandidátov do kabinetu a na iné pozície.



Počas vystúpenia svetovým lídrom oznámil, že "Amerika je späť", a Trumpovo odmietanie uznania výsledkov volieb označil za "trápne".



Biden zároveň nepripisuje odmietavému postoju niektorých republikánov voči svojmu víťazstvu veľký význam vzhľadom na to, čo podľa jeho vyjadrení demokrati "plánujú a sú schopní urobiť odteraz až do 20. januára".



Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov a porazil tak svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Trumpa. Informovali o tom v sobotu 7. novembra americké médiá vrátane televíznej stanice CNN a tlačovej agentúry AP.



Trump odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.