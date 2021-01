Trump zanechal v Oválnej pracovni list pre nového prezidenta

Washington 21. januára (TASR) - Nový americký prezident Joe Biden v stredu novinárom povedal, že jeho predchodca v úrade Donald Trump mu pri svojom odchode z funkcie zanechal v Oválnej pracovni "veľmi veľkorysý" list. Trump tak konal v súlade s nepísanou prezidentskou tradíciou, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.



"Prezident napísal veľmi veľkorysý list... Keďže je to súkromné, nebudem o ňom hovoriť skôr, než sa porozprávam s ním," povedal Biden novinárom pri podpisovaní výkonných nariadení, počas ktorého mal na tvári nasadené rúško čiernej farby.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová na neskoršom tlačovom brífingu s novinármi v Bielom dome uviedla, že Biden s Trumpom momentálne nijaké rozhovory naplánované nemá. Dodala, že samotný list by nebrala ako znamenie, že k takémuto rozhovoru dôjde.



Trump týmto gestom konal v súlade s tradíciou, podľa ktorej necháva odchádzajúci prezident odkaz tomu nastupujúcemu. Až do stredy pritom nebolo jasné či dosluhujúci prezident tento zvyk dodrží, nakoľko sa odmietol zúčastniť aj na samotnej inaugurácii Bidena, ktorému ani oficiálne nezablahoželal k volebnému víťazstvu.