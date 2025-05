Biden tvrdí, že Trump sa snaží uzmieriť si Putina tlakom na Ukrajinu

Washington 7. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Joe Biden tvrdí, že jeho nástupca v úrade Donald Trump za cenu udobrovania si Ruska tlačí na Ukrajinu, aby sa vzdala svojho územia. Vo svojom prvom rozhovore po odchode z funkcie, zverejnenom v stredu, Biden tiež vyjadril obavy, že Európa stratí dôveru v spoľahlivosť Spojených štátov a v ich vodcovskú úlohu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



Biden pre BBC povedal, že ruský prezident Vladimir Putin verí, že Ukrajina je súčasťou Ruska a že „ktokoľvek si myslí, že sa zastaví (Putin)“ v prípade, že sa Kyjev vzdá svojho územia v prospech Moskvy, je podľa exprezidenta „jednoducho hlúpy“.



„Jednoducho nerozumiem, ako si môžu ľudia myslieť, že ak dovolíme diktátorovi, násilníkovi, rozhodnúť sa, že si vezme významné časti územia, ktoré mu nepatria, že ho to uspokojí. Úplne tomu nerozumiem,“ povedal exprezident USA.



Taktiež uviedol, že sa obáva, že niektoré členské štáty NATO hraničiace s Ruskom môžu „jednoducho povedať, že musíme dosiahnuť nejaký kompromis“ s Putinom, ak Ukrajina nakoniec vzdá územie.



Biden o februárovom stretnutí Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že spôsob, akým toto stretnutie prebehlo bolo „pod úroveň Ameriky“.



Bývalý šéf Bieleho domu na otázku o tvrdeniach predstaviteľov Trumpovej administratívy, že Kyjev by sa pre ukončenie vojny mal vzdať území, ktoré v súčasnosti okupuje Rusko, odpovedal: „Je to moderná forma ústupkov.“ Podľa BBC bola Bidenova odpoveď odkazom na politiku bývalého britského premiéra Nevilla Chamberlaina, ktorý sa koncom 30. rokov 20. storočia snažil udobriť Adolfa Hitlera, aby sa neúspešne pokúsil vyhnúť vojne v Európe.



Trump už počas predvolebnej kampane kritizoval rozsiahlu americkú pomoc Ukrajine. Biden tvrdí, že počas jeho funkčného obdobia dali USA Ukrajine „všetko, čo potrebovala na zabezpečenie svojej nezávislosti, a boli sme pripravení reagovať agresívnejšie, ak by sa Putin opäť pohol“. V tejto súvislosti Biden povedal, že väčšina Američanov si váži hodnoty. „Urobíme všetko, čo môžeme, aby sme sa vyhli vojne, ale nie, aby sme podľahli tyranom,“ dodal.



V rozhovore Biden reagoval aj na Trumpove vyjadrenie o tom, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA, na varovanie, že Spojené štáty prevezmú kontrolu nad Panamským prieplavom, či na premenovanie Mexického zálivu na Americký záliv. „Čo sa to, do čerta, deje? Ktorý prezident hovorí takto? To nie sme my. My sme o slobode, demokracii, príležitostiach. Nie o znárodňovaní,“ vyhlásil Biden.



Biden vyjadril obavy aj nad krokmi súčasného prezidenta v súvislosti s domácou a zahraničnou politikou. Bývalý prezident sa podľa vlastných slov obáva, že Európa stratí „dôveru v spoľahlivosť Ameriky a jej vodcovskú úlohu vo svete, pokiaľ ide nielen o NATO, ale aj o iné záležitosti, ktoré majú dôsledky“.



Trump sa podľa Bidena nespráva ako republikánsky prezident. Dodal, že sa menej obáva o budúcnosť americkej demokracie, pretože si myslí, že „Republikánska strana sa prebúdza a začína chápať, o čo Trumpovi ide“.