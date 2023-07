Biden tvrdí, že Ukrajina ešte nie je pripravená na členstvo v NATO

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v interview pre CNN vyjadril presvedčenie, že Ukrajina ešte nie je pripravená na vstup do NATO. Členstvo Kyjeva v Severoatlantickej aliancii bude podľa Bidena možné zvážiť až po ukončení vojny na Ukrajine.



Prezident Biden poskytol exkluzívny rozhovor pre televíziu CNN pred nedeľňajším odletom do Británie, ktorá je prvou zastávkou na jeho päťdňovej ceste po Európe.



Slová amerického prezidenta zazneli pred budúcotýždňovým summitom Aliancie vo Vilniuse. Biely dom sa už predtým vyjadril, že na tomto summite nepadne rozhodnutie o prijatí Ukrajiny za člena NATO, ale že sa tam o jej budúcom členstve a vzájomných vzťahoch bude podrobne diskutovať.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu zopakoval, že od vilniuského summitu očakáva "jasný signál", že Ukrajina jedného dňa vstúpi do NATO a zároveň "jasné bezpečnostné záruky," ktoré zaistia bezpečnosť Ukrajiny v predvstupovom období, informuje agentúra AFP.



"Nemyslím si, že v rámci NATO existuje jednomyseľnosť v tom, či prijať alebo neprijať Ukrajinu do rodiny NATO teraz, uprostred vojny," povedal Biden v rozhovore pre CNN, ktorý s ním viedol známy žurnalista a spisovateľ Fareed Zakaria.



Podľa Bidena by prijatie Ukrajiny do NATO v čase vojny znamenalo, že by sa vo vojne s Ruskom ocitla celá Severoatlantická aliancia, ktorá sa zaviazala k tomu, že bude brániť každý kus územia svojich členských štátov.



Diskusie o skorom ukrajinskom členstve sú podľa neho "predčasné" z tohto dôvodu, ale aj preto, že Kyjev musí pred prípadným vstupom do Aliancie splniť ešte aj ďalšie podmienky vrátane demokratizácie.



"Podľa môjho názoru ale musíme Ukrajine racionálnu cestu k tomu, aby mohla splniť podmienky ma vstup do NATO," povedal americký prezident s tým, že o tejto otázke viedol dlhé rozhovory aj s Volodymyrom Zelenským.



Sľúbil mu pritom, že USA budú naďalej poskytovať Ukrajine bezpečnostnú a vojenskú pomoc, podobne ako to robia aj v prípade Izraela.