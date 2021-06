Biden ubezpečil Izrael, že nedovolí, aby Irán získal jadrové zbrane

Washington 29. júna (TASR) - Prezident USA Joe Biden v utorok potvrdil, že Spojené štáty pod jeho vedením nikdy nedovolia, aby Irán získal jadrové zbrane.



Biden to podľa agentúry AP vyhlásil v Bielom dome, kde prijal dosluhujúceho izraelského prezidenta Reuvena Rivlina.



Americký prezident súčasne potvrdil, že nariadil nálety na zariadenia v blízkosti hraníc medzi Irakom a Sýriou, ktoré - podľa zistení americkej armády - využívajú ozbrojené skupiny podporované Iránom. Tieto oddiely podľa Washingtonu zaútočili na americké jednotky.



Biden vysvetlil, že sa riadil druhým článkom americkej ústavy, ktorý umožňuje hlavnému veliteľovi uchýliť sa k vojenským akciám v sebaobrane.



Pokiaľ ide o Izrael, Biden zdôraznil, že jeho záväzky voči Izraelu sú "nemenné". Potvrdil, že je "neochvejne oddaný" právu Izraela na sebaobranu. Vyjadril súčasne i podporu normalizácii vzťahov Izraela s krajinami Afriky a Blízkeho východu.



Informoval tiež, že čoskoro prijme vo Washingtone nového izraelského predsedu vlády Naftaliho Bennetta.



Rivlin poznamenal, že Izrael nemá lepšieho spojenca ako USA a že obidve krajiny spájajú demokratické hodnoty.



Stretnutie Bidena s Rivlinom, ktorý podniká poslednú zahraničnú cestu vo funkcii hlavy štátu, sa uskutočnilo krátko po tom, ako Bennett vo funkcii izraelského premiéra vystriedal Benjamina Netanjahua.



Bidenova vláda medzitým zintenzívnila úsilie o oživenie dohody, ktorú Irán uzavrel so svetovými mocnosťami v roku 2015.



Cieľom tejto dohody je obmedziť schopnosť Teheránu vyvíjať jadrové zbrane.



Bývalý prezident USA Donald Trump s Netanjahuovou podporou od tejto dohody v roku 2018 v mene USA odstúpil.



Rivlin má opustiť prezidentský úrad 7. júla - po sedemročnom funkčnom období. Vystrieda ho Jicchak Herzog, bývalý labouristický poslanec parlamentu, ktorý naposledy šéfoval neziskovej organizácii úzko spolupracujúcej s vládou na podpore prisťahovalectva do Izraela.