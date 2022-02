Biden údajne varoval spojencov, že Putin sa už rozhodol pre inváziu

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden počas piatkového virtuálneho rokovania povedal ostatným západným lídrom, že USA sa domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin sa rozhodol uskutočniť inváziu na Ukrajinu, ku ktorej by mohlo dôjsť už v najbližších dňoch. Informoval o tom denník The Guardian, ktorý sa odvolal na nemenované diplomatické zdroje.



Bidenove slová spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie nasledovali po tom, ako prezident USA dostal najnovšie informácie od amerických spravodajských služieb v suteréne západného krídla Bieleho domu, v miestnosti známej ako Situation Room. Nemenovaní diplomati, ktorí sa brífingu zúčastnili tvrdia, že Washington sa domnieva, že ruská invázia by sa mohla začať už "v priebehu niekoľkých dní".



Západné spravodajské agentúry sa podľa The Guardian domnievajú, že najpravdepodobnejším cieľom ruskej ofenzívy by bolo obkľúčenie Kyjeva a vynútenie zmeny režimu.