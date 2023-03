Biden udelil Medailu cti 83-ročnému veteránovi z Vietnamu

Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok udelil Medailu cti bývalému príslušníkovi špeciálnych jednotiek Parisovi Davisovi za odvahu počas vojny vo Vietname. Davis v roku 1965 pomohol k záchrane troch amerických vojakov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a stanice CNN.



Plukovník vo výslužbe Paris Davis (83) slúžil v špeciálnych jednotkách americkej armády známej ako zelené barety (Green Berets). Bol jedným z prvých dôstojníkov tmavej pleti, ktorý v boji viedol tím špeciálnych jednotiek. Biden ho na slávnostnom odovzdávaní v Bielom dome označil za "skutočného hrdinu krajiny" a vyzdvihol jeho mimoriadnu statočnosť.



V tom čase kapitán v júni 1965 zachránil troch vojakov pred zajatím, pričom on sám v takmer 19-hodinovom boji proti severovietnamským vojakom utrpel viacero zranení. Po prílete amerického vrtuľníka odmietol odvoz a pokračoval v streľbe na nepriateľa, kým sa zdravotníci starali o jeho mužov.



Davis sa narodil 6. mája 1939, do armády vstúpil v roku 1959. V roku 1960 absolvoval parašutistický výcvik a výcvik "rangerov", o dva roky neskôr výcvik špeciálnych jednotiek. Do výslužby odišiel v roku 1985 s hodnosťou plukovníka. Získal viacero vyznamenaní vrátane striebornej hviezdy, bronzovej hviezdy za odvahu, či purpurové srdce.



Medaila cti (Medal of Honor) je najvyššie vojenské vyznamenanie, ktoré v mene amerického Kongresu udeľuje prezident USA. Je určené len pre príslušníkov amerických ozbrojených síl, ktorí preukázali mimoriadnu udatnosť a nebojácnosť pri činoch nad rámec svojich povinnosti, píše na svojej webovej stránke americké ministerstvo obrany.