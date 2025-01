Biden udelil preventívne milosti viacerým, aj Faucimu a Cheneyovej

Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden iba niekoľko hodín pred inauguráciou Donalda Trumpa udelil preventívne milosti viacerým osobám. Na zozname je lekár a imunológ Antony Fauci, generál vo výslužbe Mark Milley a členovia výboru Kongresu USA, ktorý vyšetroval útok Trumpových priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021. Odchádzajúci prezident ich tak chce podľa agentúry AP ochrániť pred prípadnými odvetnými krokmi budúcej administratívy, píše TASR.



Bidenove rozhodnutie udeliť preventívne milosti podľa AP prichádza po Trumpových vyhrážkach z predvolebnej kampane predstaviteľom, ktorí vyšetrovali jeho pokus o zvrátenie výsledku prezidentských volieb v roku 2021.



Podľa AP je preventívne udelenie milosti netradičné. Odchádzajúci prezident zvyčajne milosti udeľuje na záver funkčného obdobia bežným Američanom riadne odsúdeným za trestné činy.



Biden však milosť udelil ľuďom, ktorí nie sú odsúdení, obžalovaní, obvinení a nie je voči nim vedené ani vyšetrovanie. Udelenie milostí preto podľa AP môže byť vnímané ako priznanie, že omilostení sa mohli dopustiť trestných činov.



"Udelenie týchto milostí by sa nemalo mylne chápať ako potvrdenie toho, že sa niektorá osoba dopustila nejakého priestupku, ani ako priznanie viny za akýkoľvek trestný čin," uviedol Biden vo vyhlásení. Podľa Bidena sú súčasné okolnosti výnimočné a prípadné vyšetrovanie by mohlo nenapraviteľne poškodiť ich dobré meno.



Medzi omilostenými je aj lekár Fauci, ktorý pôsobil ako Bidenov hlavný poradca počas pandémie ochorenia Covid-19, a to až do roku 2022. Generál vo výslužbe Mark Milley bol predsedom zboru náčelníkov štábov. Trumpa v minulosti označil ako fašistu a podrobne opísal jeho konanie pri útoku na Kapitol.



Ďalším preventívne omilostenými sú bývalí republikánski kongresmani Liz Cheneyová a Adam Kinzinger, ktorí boli členmi vyšetrovacieho výboru.