USA budú reagovať na ruskú inváziu, uistil Biden Zelenského

Washington 3. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu uistil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Washington a jeho spojenci "rozhodným spôsobom zareagujú", ak Rusko zaútočí na Ukrajinu. Biden to povedal počas nedeľňajšieho telefonátu s ukrajinským prezidentom, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Biely dom.



"Prezident Biden dal jasne najavo, že Spojené štáty a ich spojenci a partneri budú rozhodným spôsobom reagovať, ak Rusko pristúpi k invázii na Ukrajinu," priblížila tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová vo vyhlásení.



Biden podľa Psakiovej zároveň opäť potvrdil, že Spojené štáty podporujú zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.



Psakiová ďalej uviedla, že Biden vyjadril podporu snahám o diplomatické riešenie vyostrenej situácie na ukrajinsko-ruských hraniciach vrátane rozhovorov medzi vysoko postavenými predstaviteľmi USA a Ruska, ktoré sú naplánované na 9. a 10. januára v Ženeve.



Americký prezident vyjadril podporu aj minským mierovým dohodám a snahám o ďalší pokrok pri ich implementácii, ako aj snahám o deeskaláciu napätia v separatistami kontrolovanom regióne Donbas na východe Ukrajiny.



"Vážime si neochvejnú podporu (pre) Ukrajinu (zo strany USA)," napísal Zelenskyj na Twitteri po telefonáte s Bidenom.



"Diskutovali sme... o spoločných krokoch Ukrajiny, USA a (ďalších) partnerov zameraných na udržanie mieru v Európe (a) zabráneniu ďalšej eskalácii," dodal ukrajinský prezident.



Biden minulý týždeň vo štvrtok telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, tiež o napätej situácii na východnej hranici Ukrajiny.



Biden počas telefonátu s Putinom vyzval Moskvu, aby deeskalovala situáciu na rusko-ukrajinských hraniciach, v opačnom prípade Kremľu pohrozil možnými tvrdými sankciami. Putin kontroval, že nová séria sankcií by bola kolosálna chyba, ktorá by mohla viesť k úplnému narušeniu vzťahov medzi USA a Ruskom, uviedol Putinov poradca.



Severoatlantická aliancia už niekoľko týždňov upozorňuje na zhromažďovanie až približne 100.000 ruských vojakov neďaleko hraníc s Ukrajinou. Moskvu zároveň vystríha pred prípadnou inváziou na Ukrajinu. Rusko však plány vojenského zásahu na Ukrajine kategoricky popiera a namiesto toho obviňuje Kyjev, že rozmiestňuje svoje sily v blízkostí území na východe Ukrajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti.