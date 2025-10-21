Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Biden ukončil cyklus rádioterapie v rámci liečby rakoviny prostaty

Na snímke Joe Biden. Foto: TASR/AP

Začiatkom septembra podstúpil exprezident tzv. Mohsovu operáciu na odstránenie kožných nádorov.

Autor TASR
Washington 21. októbra (TASR) - Bývalý americký prezident Joe Biden v pondelok ukončil cyklus radiačnej liečby agresívnej rakoviny prostaty, ktorú mu lekári diagnostikovali po odchode z úradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Exprezident podstupoval liečbu na onkologickej klinike vo Philadelphii v štáte Pennsylvánia. Podľa stanice CNN nie je v súčasnosti známe, aké budú ďalšie kroky v rámci liečby, a Bidenov hovorca neposkytol podrobnosti o ďalších možnostiach.

Biden (82) v máji oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do kostí. Jeho spolupracovníci následne spresnili, že ide o agresívnejšiu formu ochorenia, ktorá je však podľa všetkého citlivá na hormóny. Závažnosť rakoviny prostaty sa klasifikuje pomocou takzvaného Gleasonovho skóre, ktoré sa pohybuje na stupnici od 6 do 10, pričom najagresívnejšia je rakovina prostaty s hodnotou 8, 9 a 10. Bidenov úrad uviedol, že jeho skóre bolo 9.

Začiatkom septembra podstúpil exprezident tzv. Mohsovu operáciu na odstránenie kožných nádorov. Išlo o zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny.

Bývalý prezident opustil Biely dom v januári, len niekoľko mesiacov po tom, čo zastavil kampaň za znovuzvolenie a podporil svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú.
.

