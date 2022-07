Biden ukončil svoju prvú návštevu regiónu Blízkeho východu

Džidda 16. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu ukončil svoju prvú prezidentskú návštevu regiónu Blízkeho východu, v rámci ktorej navštívil Izrael, palestínske Predjordánsko a Saudskú Arábiu. TASR prevzala správu z agentúr AP a AFP.



Biden odcestoval zo saudskoarabskej Džiddy zhruba o 17.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Na Blízkom východe strávil celkovo štyri dni.



Šéf Bieleho domu odštartoval túto pracovnú cestu v stredu, keď pricestoval do Izraela. Počas návštevy Tel Avivu vyjadril odhodlanie naďalej posilňovať americko-izraelské vzťahy a prehlbovať integráciu Izraela v regióne Blízkeho východu. Následne odcestoval do Jeruzalema, kde navštívil pamätník holokaustu Jad Vašem a uctil si pamiatku obetí položením venca.



Americký prezident v piatok navštívil palestínske územia, kde sa stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Biden opätovne vyjadril podporu riešeniu na úrovni dvoch štátov. Uviedol však, že pôda na obnovu izraelsko-palestínskych rokovaní ešte nie je pripravená.



Počas návštevy palestínskych území oznámil finančnú pomoc Spojených štátov v hodnote 100 miliónov dolárov určenú pre nemocnice vo východnom Jeruzaleme, ktoré sú podľa jeho slov "hlavnou oporou palestínskeho zdravotníckeho systému".



Biden v piatok odcestoval do Saudskej Arábie. Stal vôbec prvým americkým prezidentom, ktorý priletel do saudskoarabskej Džiddy priamym letom z Izraela, pripomenula agentúra AP.



V paláci v Džidde ho privítal saudskoarabský korunný princ a faktický vládca krajiny Muhammad bin Salmán, ktorého americké tajné služby podozrievajú, že v roku 2018 nariadil vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Následne sa Biden stretol aj so saudskoarabským kráľom Salmánom. Biely dom a ministerstvo zahraničných vecí v Rijáde po stretnutí lídrov oboch krajín vo vyhlásení uviedli, že Spojené štáty chcú naďalej podporovať Saudskú Arábiu pri sebaobrane v súvislosti s rastúcou hrozbou zo strany Iránu.



Americký prezident sa na záver svojho turné po krajinách Blízkeho východu Džidde zúčastnil na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Biden na rokovaní povedal, že Spojené štáty sa budú na Blízkom východe aj naďalej angažovať a chcú obmedziť vplyv Číny, Ruska a Iránu v tomto regióne.