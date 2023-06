Biden: Ukrajina nebude mať zjednodušenú cestu do NATO

Washington 17. júna (TASR) – Spojené štáty nepodniknú osobitné opatrenia, ktoré by Ukrajine uľahčili vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Uviedol to v sobotu americký prezident Joe Biden, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Musia splniť rovnaké kritériá. Takže im to nebudeme uľahčovať," povedal Biden novinárom.



Jeho vyjadrenie prišlo pred júlovým summitom NATO v litovskom Vilniuse. Lídri členských krajín tam chcú symbolicky zorganizovať prvé zasadnutie Rady NATO-Ukrajina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedol v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podľa jeho slov to dá Kyjevu rovnocennejšiu možnosť "konzultovať a rozhodovať o bezpečnostných otázkach".



Stoltenberg však dodal, že hoci NATO na summite upevní politické vzťahy s Ukrajinou, o jej členstve sa nebude hovoriť. "Na vilniuskom summite nebudeme diskutovať o pozvánke, ale o tom, ako môžeme priblížiť Ukrajinu k NATO," povedal s tým, že je presvedčený o nájdení "dobrého riešenia a konsenzu".



Krajiny NATO z východnej Európy naliehajú, aby Ukrajina dostala lepší plán získania členstva. Kľúčoví spojenci ako USA a Nemecko však nechcú ísť veľmi nad rámec nekonkrétneho prísľubu Aliancie z roku 2014, že Ukrajina jedného dňa do NATO vstúpi, pripomína AFP.