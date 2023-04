Biden: Únik dokumentov Pentagónu nemá veľkú dôležitosť

Dublin 13. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok povedal, že je "znepokojený" únikom vysoko citlivých dokumentov americkej vlády. Prípad sa týka vojny na Ukrajine a spojencov USA a podľa neho sa dôkladne vyšetruje. Informácie priniesli tlačové agentúry AFP a AP.



"Som znepokojený, že sa to stalo," povedal Biden počas návštevy írskej metropoly Dublin. Dodal, že "prebieha obšírne vyšetrovanie" a už sa "blíži" k určitým záverom. "Ale ešte nemám odpoveď," dodal. "Pokiaľ viem, únik nemá vážne následky".



Biden sa vo štvrtok vôbec prvýkrát verejne vyjadril k úniku utajovaných dokumentov amerického ministerstva obrany (Pentagónu). Zdá sa, že obsahujú podrobnosti o pomoci USA a NATO Ukrajine a tiež hodnotenia spojencov USA americkými tajnými službami. To môže vniesť napätie do vzájomných vzťahov. Únik vyšetrujú americké ministerstvo spravodlivosti a tajné služby s cieľom zistiť, kto informácie zverejnil.



Zatiaľ nie je presne jasné, koľko dokumentov uniklo. Agentúra AP mala prístup ku približne 50 uniknutým dokumentom, niektorí odhadujú ich celkový počet na stovky.



Časť z nich je zrejme pozmenená alebo zneužitá na dezinformačnú kampaň, uviedli predstavitelia USA. Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v pondelok vyzval na opatrnosť, "pretože vieme najmenej o niekoľkých prípadoch, keď boli informácie upravované".



"Ocitli sa niekde na webe, ale kde presne a kto mal k nim vtedy prístup, nevieme. Jednoducho to nevieme," povedal v utorok na tlačovej konferencii minister obrany Lloyd Austin. "Budeme pokračovať vo vyšetrovaní a obrátime každý kameň, kým nezistíme zdroj a rozsah tohto úniku," vyhlásil.



Únik sa pravdepodobne začal na sociálnej platforme Discord. Je obľúbená u hráčov online hier. Jej používatelia majú možnosť komunikovať v rôznych skupinách prostredníctvom hlasových hovorov, videohovorov a textových chatov. Platforma samu seba označuje ako miesto, "kde môžete patriť ku školskému klubu, k hernej skupine alebo ku celosvetovej umeleckej komunite".