Biden: Úplná vojna na Blízkom východe je možná

New York 25. septembra (TASR) - Úplná vojna na Blízkom východe je možná, no existuje aj možnosť urovnania konfliktov Izraela s hnutím Hamas v Pásme Gazy a s libanonským proiránskym hnutím Hizballáh. Vyhlásil to v stredu americký prezident Joe Biden, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Úplná vojna je možná, no myslím si, že existuje aj možnosť – stále je v hre aj urovnanie, ktoré by mohlo od základu zmeniť celý región," uviedol Biden v televízii ABC.



Po dosiahnutí prímeria v Libanone, kde pri útokoch Izraela zomrelo tento týždeň najmenej 600 ľudí, by podľa Bidena bolo možné obrátiť pozornosť na Západný breh Jordánu. "Nechcem to zveličovať – existuje možnosť, že ak dokážeme dohodnúť prímerie v Libanone, môže sa to pohnúť aj do vysporiadania sa so Západným brehom Jordánu," uviedol Biden.



Americký prezident zároveň upozornil, že je potrebné urovnať aj situáciu v Pásme Gazy, vzhľadom na pozastavenie rokovaní o dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Biden podľa vlastných slov vynakladá všetko energiu na to, aby takéto urovnanie dosiahol. "Je to možné... Je tu túžba vidieť zmenu v regióne," povedal.



Šéf Bieleho domu je neochvejným spojencom Izraela. Na rozdiel od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je však zástancom riešenia konfliktu Izraela s Palestínčanmi prostredníctvom vytvorenia dvoch štátov. "Nesúhlasím s jeho postojom. Je potrebné riešenie v podobe dvoch štátov," uviedol Biden.



Americký prezident pracuje na upokojení napätia na Blízkom východe, kde takmer rok po vypuknutí vojny v Pásme Gazy hrozí rozšírenie konfliktu do Libanonu. Izrael v posledných dňoch zintenzívnil svoje útoku proti Hizballáhu v Libanone a v stredu uviedol, že zmaril raketový útok Hizballáhu na veliteľstvo izraelskej rozviedky Mosad neďaleko Tel Avivu, pripomína Reuters.