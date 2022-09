Biden: USA a ich spojenci sa nenechajú zastrašiť Putinom

Washington 30. septembra (TASR) – Spojené štáty a Severoatlantická aliancia sa nenechajú zastrašiť ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol v piatok americký prezident Joe Biden. Upozornil, že NATO bude brániť "každý centimeter" svojho územia. TASR informácie prevzala od agentúry AFP a televízie CNN.



Biden sa vo vystúpení v Bielom dome obrátil priamo na šéfa Kremľa. "Amerika je so svojimi spojencami v NATO pripravená brániť každý jediný centimeter územia NATO. Pán Putin, nepochopte nesprávne to, čo hovorím: každý centimeter," zdôraznil.



Šéf Bieleho domu tiež povedal, že výbuchy, ktoré poškodili plynovody Nord Stream v Baltskom mori, boli sabotážou. Na miesto podľa neho vyšlú potápačov s cieľom zistiť, čo presne sa stalo, a medzičasom sa už podnikajú kroky na ochranu kritickej infraštruktúry.



Biden okrem toho obvinil Rusko zo šírenia "dezinformácií a lží" a dodal, že nebude počúvať, čo hovorí Putin. "Vieme, že to, čo hovorí, nie je pravda," vyhlásil podľa televízie CNN.