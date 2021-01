Biden: USA a Japonsko sa budú naďalej usilovať o denuklearizáciu KĽDR

Washington/Tokio 28. januára (TASR) - Spojené štáty a Japonsko sa budú naďalej usilovať o úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova. Počas stredajšieho telefonátu sa o tom navzájom ubezpečili americký prezident Joe Biden a japonský premiér Jošihide Suga. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Biely dom.



Počas spoločného telefonátu - prvého od Bidenovho nástupu do úradu prezidenta USA - tiež lídri prebrali tému "regionálnych bezpečnostných problémov", vrátane Číny a Severnej Kórey.



Biden sa už viackrát vyjadril, že jeho administratíva bude spolupracovať so zahraničnými partnermi - vrátane Južnej Kórey a Japonska - v snahe zbaviť Severnú Kóreu jej jadrového arzenálu.



Severná Kórea bojkotuje rokovania o denuklearizácii od druhého summitu medzi jej lídrom Kim Čong-unom a bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom z februára 2019 vo vietnamskom Hanoji. Ich prvý summit sa odohral v Singapure v júni 2018.



Biden japonského premiéra ubezpečil, že USA sú pripravené brániť Japonsko v prípade vojenského útoku zo strany KĽDR. V porovnaní s administratívou Donalda Trumpa ide o odlišný prístup, keďže exprezident otvorene uvažoval o stiahnutí amerických vojakov z Japonska a Južnej Kórey, pripomína japonská agentúra Yonhap.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken tiež v stredu telefonoval so svojim rezortným partnerom Tošimicuom Motegim, ktorého uistil, že jeho rezort preverí "celkový prístup a politiku USA smerom k Severnej Kórei," a bude sa usilovať o obnovenie rokovaní o denuklearizácii aj za účasti lídra KĽDR.