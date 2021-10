USA budú brániť Taiwan pred Čínou

Washington 22. októbra (TASR) – Americký prezident Joe Biden uviedol, že Spojené štáty by prišli na pomoc Taiwanu, ak by na ostrov zaútočila Čína, ktorá ho považuje za súčasť svojho územia. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



„Áno, máme záväzok to urobiť," povedal šéf Bieleho domu počas štvrtkovej debaty vysielanej v spravodajskej televízii CNN.



Joe Biden dostal otázku od moderátora diskusného panelu Andersona Coopera, či by sa Spojené štáty postavili na obranu Taiwanu, ktorý sa sťažuje na rastúci vojenský a politický tlak z Pekingu.



Podľa AFP bolo Bidenovo vyhlásenie v rozpore s dlho prezentovanou politikou USA známou ako „strategická nejednoznačnosť", kde Washington síce pomáha budovať obranu Taiwanu, ale výslovne nesľubuje, že príde na pomoc v prípade potreby.



Agentúra Reuters oslovila v tejto súvislosti hovorcu Bieleho domu, ktorý jej potvrdil, že Biden počas debaty neoznámil žiadny posun v politike USA. Hovorca odmietol komentovať, či sa prezident počas odpovede na otázku moderátora náhodou nepomýlil.



Podobný prísľub dal šéf Bieleho domu aj v auguste počas rozhovoru pre televíziu ABC, keď trval na tom, že Spojené štáty budú vždy brániť kľúčových spojencov vrátane Taiwanu, a to aj napriek stiahnutiu sa z Afganistanu. Podľa Bidena je „posvätným záväzkom" brániť členov Severoatlantickej aliancie a „to isté platí" pre Japonsko, Južnú Kóreu a Taiwan.



Čínska vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a neuznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Oba štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, v dôsledku ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti vedení generálom Čankajškom ušli na Taiwan. Peking aj v minulosti zvyšoval tlak na Taiwan, aby ho prinútil uznať svoju suverenitu. Taiwanskí predstavitelia však vyhlasujú, že Taiwan je nezávislý štát a bude brániť slobodu a demokraciu.