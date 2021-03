Biden: USA budú mať v máji dostatok dávok vakcín pre dospelých

Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok vyhlásil, že Spojené štáty budú mať do konca mája dostatok dávok vakcín na zaočkovanie celej dospelej populácie krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden predtým predpokladal, že vakcinácia dospelých obyvateľov USA potrvá do konca júla. Očkovanie plnoletých Američanov by sa tak malo ukončiť v dvojmesačnom predstihu oproti pôvodnému plánu.



"Je to pokrok. Dôležitý pokrok. Mať zásoby vakcín však nestačí," povedal Biden s tým, že po zaistení vakcín je dôležité zabezpečiť aj ich aplikáciu. "Potrebujeme ľudí, ktorí budú očkovať, ľudí, ktorí budú miliónom Američanom do ramena podávať dávky vakcín," uviedol.



Hoci ide podľa neho o "skvelé správy", naďalej je potrebná ostražitosť, keďže pandémia sa ešte neskončila.



Štáty USA majú podľa šéfa Bieleho domu počas marca pri očkovaní uprednostniť učiteľov, píše agentúra AP. Cieľom je, aby aspoň prvú dávku vakcíny dostali všetci učitelia od predškolských zariadení až po stredné školy. Dodal, že vláda v tomto úsilí pomôže prostredníctvom partnerstva s lekárňami, kde má vakcinácia pedagógov prebiehať.



Hoci je otvorenie škôl podľa Bidena bezpečné i predtým, než budú učitelia zaočkovaní, vláda chce tak vyhovieť rodičom i samotným pedagógom, ktorí opakovane vyjadrovali obavy z nákazy.



Biden posun v očkovacej kampani ohlásil v krátkom prejave, v ktorom potvrdil, že producent liekov Merck pomôže konkurenčnej spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) s výrobou vakcíny proti koronavírusu. Tú v USA na núdzové použitie schválili v sobotu.



Vakcína od firmy J&J je v USA treťou povolenou očkovacou látkou proti koronavírusu. Na rozdiel od vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a Moderny, ktoré sa podávajú v dvoch dávkach, ide o jednodávkovú vakcínu, ktorá sa navyše uskladňuje pri nižších teplotách, čo ponúka logistické a praktické výhody. Spoločnosť J&J avizovala, že do USA plánujú do júna doručiť 100 miliónov dávok vakcíny.