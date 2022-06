Biden: Do Európy pošleme ďalších vojakov a techniku na posilnenie NATO

Madrid 29. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil, že USA pošlú do Európy ďalších vojakov a techniku na posilnenie obrany na pevnine, vo vzduchu i na mori. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Spoločne s našimi spojencami zabezpečíme, že NATO je pripravené čeliť hrozbám vo všetkých smeroch a vo všetkých oblastiach – na pevnine, vo vzduchu i na mori," povedal Biden v Madride na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. V španielskom hlavnom meste sa v stredu začína dvojdňový summit NATO.



Spojenci podľa Bidenových slov na tomto stretnutí opätovne potvrdia jednotnosť a odhodlanie Aliancie brániť každý centimeter územia NATO. Šéf Bieleho domu takisto pripomenul, že Fínsko a Švédsko sa rozhodli skončiť s neutralitou a pripojiť sa k NATO, čím sa táto aliancia posilní.



"USA posilnia prítomnosť svojich síl v Európe a budú reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí a takisto posilnia kolektívnu bezpečnosť," povedal Biden. Pripomenul, že Spojené štáty v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine zvýšili počet svojich vojakov v Európe na 100.000. Vo zvyšovaní podpory vo vojenskej oblasti budú podľa neho pokračovať aj naďalej v spolupráci s ostatnými členskými krajinami.



V rámci avizovaného vyslania posíl do Európy USA vytvoria v Poľsku veliteľstvo pre 5. zbor pozemných síl americkej armády, umiestnia ďalšie oddiely do Rumunska, dve letky stíhačiek F-35 do Spojeného kráľovstva a dva torpédoborce do Španielska. Takisto posilnia prítomnosť svojich vojakov v pobaltských krajinách a vzdušných síl v Nemecku a Taliansku.