Biden: USA nedodajú Ukrajine raketový systém, ktorý by zasiahol Rusko

Washington 30. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok vylúčil možnosť, že by Spojené štáty poskytli Ukrajine raketový systém, ktorým by Kyjev dokázal zasiahnuť ruské územie. TASR o tom informuje na základe správy britskej spravodajskej služby Sky News a agentúry AFP.



"Nepošleme na Ukrajinu raketový systém, ktorý by dokázal zasiahnuť Rusko," povedal Biden.



Americká stanica CNN s odvolaním sa na viacerých nemenovaných predstaviteľov v piatok uviedla, že USA zvažujú dodať Ukrajine v rámci nového balíka vojenskej pomoci moderný delostrelecký salvový raketový systém (MLRS), ktorý Kyjev žiada.



Tento systém dokáže vystreliť rakety do vzdialenosti stoviek kilometrov, teda omnoho ďalej než sú schopné raketové systémy, ktoré majú ukrajinské sily momentálne k dispozícii.



Kyjev od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už pravdepodobne podnikol viacero cezhraničných útokov na ruské územie. Ukrajinskí predstavitelia ich však doposiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili, pripomenula CNN.



Moskva varovala, že akékoľvek ohrozenie Ruska by znamenalo eskaláciu konfliktu. Západným krajinám zároveň odkázala, že vyzbrojovaním Ukrajiny zo seba robia legitímne ciele útoku.