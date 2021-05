Biden: USA nedovolia Rusku zneužívať ľudské práva

Na archívnej snímke z 10. marca 2011 vtedajší americký viceprezident Joe Biden (vľavo) a vtedajší ruský premiér Vladimir Putin sa usmievajú počas stretnutia v Moskve. Foto: TASR/AP

Wilmington 30. mája (TASR) - Šéf Bieleho domu Joe Biden v nedeľu prisľúbil, že na júnovom summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zdôrazní, že Washington nenechá Moskvu "" ľudské práva. Informovala o tom agentúra AFP." vyhlásil Biden.Stretnutie Bidena a Putina sa uskutoční 16. júna vo švajčiarskej Ženeve. Pôjde o prvé osobné stretnutie týchto dvoch lídrov odvtedy, čo sa Biden v januári ujal prezidentského úradu. Ženevský summit bude zároveň predstavovať Putinovu prvú zahraničnú cestu od januára 2020, keď navštívil Izrael a palestínske územia.Biden od nástupu do úradu uvalil voči Moskve viacero nových sankcií, a to v súvislosti s rolou Ruska v hekerských útokoch na americkú IT spoločnosť SolarWinds, ako aj pre opakované zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2020. Spojené štáty ostro kritizovali Rusko i za pokus o otravu kritika Kremľa Alexeja Navaľného a jeho následné uväznenie.Napätie medzi oboma krajinami spôsobuje i téma Ukrajiny, na ktorej hraniciach s Ruskom a na anektovanom polostrove Krym sa prednedávnom konali presuny tisícov ruských vojakov s cieľom demonštrovať silu Moskvy.Ďalší sporný incident súvisí s režimom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka podporovaného Ruskom. Ide o nútené pristátie komerčného lietadla v Minsku a následné zadržanie bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Tento čin bieloruských úradov vyvolal pobúrenie medzinárodného spoločenstva vrátane USA.