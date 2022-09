Biden: USA podporujú rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN

New York 21. septembra (TASR) - Spojené štáty podporujú rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN o nových stálych členov. Lepšie zastúpenie by mala mať Afrika či Latinská Amerika, uviedol v stredu na Valnom zhromaždení OSN americký prezident Joe Biden. Informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Spojené štáty podporujú zvýšenie počtu stálych aj nestálych členov rady," povedal Biden.



"Týka sa to stálych miest pre krajiny, ktoré v tomto dlhodobo podporujeme – krajiny z Afriky, Latinskej Ameriky či Karibiku," spresnil americký prezident.



Bezpečnostná rada OSN má v súčasnosti päť stálych členov: Britániu, Čínu, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Biden v rámci prejavu ostro kritizoval Rusko za to, že ako člen Bezpečnostnej rady napadlo svojho suseda – Ukrajinu, čím podľa neho hrubo porušilo základné princípy Charty OSN.