Biden: USA poskytnú Ukrajine ďalšie zbrane za 800 miliónov dolárov

Madrid 30. júna (TASR) - Spojené štáty v najbližších dňoch oznámia ďalšiu dodávku zbraní pre Ukrajinu v hodnote 800 miliónov dolárov. Vo štvrtok to v Madride, dejisku konania tohtotýždňového summitu NATO, vyhlásil americký prezident Joe Biden, informuje agentúra AFP.



Šéf Bieleho domu avizoval, že Washington chce v rámci novej dodávky Ukrajine poskytnúť ďalšie systémy protivzdušnej obrany, delostrelectvo či delostrelecké lokalizačné systémy.



Americký prezident zopakoval, že západné krajiny budú Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to len bude potrebné, pričom zdôraznil, že Rusko v tejto vojne nesmie zvíťaziť.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v pondelok avizoval, že USA plánujú Ukrajine dodať sofistikované protilietadlové systémy na obranu pred ruskými útokmi.



Washington by mal tento týždeň oznámiť, že Kyjevu poskytne aj systém protivzdušnej obrany stredného až dlhého dosahu NASAMS, píše AFP.