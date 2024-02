Biden: USA pracujú na sprostredkovaní šesťtýždňového prímeria v Gaze

Washington 13. februára (TASR) - Spojené štáty sa usilujú o vyjednanie "najmenej šesťtýždňového" prímeria v Pásme Gazy v rámci širšej dohody, ktorá by zahŕňala aj prepustenie rukojemníkov zadržiavaných militantmi. Uviedol to v pondelok prezident USA Joe Biden. TASR prevzala správu z agentúr AFP a AP.



"Kľúčové prvky dohody sú na stole", hoci "ešte stále existujú medzery", povedal Biden počas stretnutia s jordánskym kráľom Abdalláhom II. v Bielom dome.



Americký prezident zároveň dodal, že civilisti v meste Rafah na juhu Pásma Gazy "musia byť chránení". Izrael zvažuje vojenskú operáciu v tomto meste, v ktorom sa v čase bojov v palestínskej enkláve ukrýva viac ako milión Palestínčanov.



Jordánsky kráľ uviedol, že Bidenovo vodcovstvo je "kľúčom k riešeniu tohto konfliktu". "Potrebujeme trvalé prímerie. Táto vojna musí skončiť," vyhlásil. Pozemná ofenzíva izraelskej armády v Rafahu by podľa jeho slov s určitosťou spôsobila ďalšiu humanitárnu katastrofu. Obaja lídri hovorili aj o úsilí na zabránenie rozšíreniu konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Jordánsko a ďalšie arabské krajiny ostro kritizujú vojenskú operáciu Izraela v Pásme Gazy, ktorá je odvetou za útok Hamasu na izraelské územie, a od polovice októbra, keď začali prudko narastať civilné obete, opakovane vyzývajú na prímerie.