Biden: USA sa budú na Blízkom východe angažovať aj naďalej

Džidda 16. júla (TASR) - Spojené štáty sa budú naďalej angažovať na Blízkom východe a chcú obmedziť vplyv Číny, Ruska a Iránu v tomto regióne. Americký prezident Joe Biden to uviedol v sobotu na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Spojené štáty zostanú aktívne angažovaným partnerom na Blízkom východe. Neodídeme a nenecháme tam medzeru, ktorú vyplní Čína, Rusko alebo Irán," vyhlásil Biden.



"Spojené štáty investujú do budovania pozitívnej budúcnosti v regióne v partnerstve s vami všetkými," dodal šéf Bieleho domu na summite v Džidde.



Americký prezident lídrom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive povedal, že "budúcnosť bude patriť krajinám, ktoré využijú plný potenciál svojho obyvateľstva," a zároveň tým, ktorých občania budú môcť bez strachu kritizovať svojich lídrov.



Biden v sobotu ukončí svoju pracovnú cestu na Blízkom východe, počas ktorej navštívil okrem Saudskej Arábie aj Izrael a palestínske Predjordánsko. Bola to jeho prvá návšteva tohto regiónu vo funkcii prezidenta, pripomína DPA.