Biden: USA sa snažia o prepustenie novinára zadržiavaného v Rusku

New York 29. marca (TASR) – Americký prezident Joe Biden v piatok na prvé výročie zadržania reportéra denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha v Rusku zdôraznil, že USA pracujú na jeho prepustení každý deň. TASR o tom informuje na základe servisu agentúry AP.



"Žurnalistika nie je zločinom a Evan išiel do Ruska robiť si svoju prácu reportéra – riskoval svoju bezpečnosť, aby vrhol svetlo pravdy na brutálnu agresiu Ruska proti Ukrajine," uviedol Biden vo vyhlásení.



Gershkovicha zadržali, keď bol na pracovnej ceste v meste Jekaterinburg. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že 32-ročný novinár na pokyn USA získaval štátne tajné informácie, dôkazy však neposkytla. Gershkovich, WSJ i vláda USA tieto tvrdenia popierajú. Washington ho označil za neprávom zadržiavaného.



The Wall Street Journal v piatkovom vydaní ponechal na svojej titulnej strane veľké prázdne miesto, nad ktorým bol obrázok Gershkovicha a titulok "Tu by mal byť jeho článok".



Súd Gershkovichovi na nedávnom pojednávaní po piaty raz predĺžil väzbu, tentoraz do 30. júna.



Biden vo vyhlásení uviedol, sa nikdy nevzdá nádeje. "Budeme každý deň pracovať, aby sme dosiahli jeho prepustenie," zdôraznil. USA budú podľa neho naďalej odsudzovať pokusy Ruska o využívanie zadržiavania Američanov na získanie výhod pre rokovania.



"A budeme sa naďalej dôrazne stavať proti tým, ktorí sa snažia útočiť na tlač alebo novinárov – piliere slobodnej spoločnosti," vyhlásil a doplnil, že Spojené štáty sa usilujú oslobodiť všetkých svojich občanov, ktorých v zahraničí držia ako rukojemníkov alebo neoprávnene väznia.