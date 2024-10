Biden: USA sú naďalej plne odhodlané podporovať bezpečnosť Izraela

Washington 7. októbra (TASR) - Spojené štáty sú aj naďalej "plne odhodlané" podporovať bezpečnosť Izraela, ktorý má právo brániť sa proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ako aj Iránu a iným aktérom. Povedal to v pondelok americký prezident Joe Biden pri príležitosti prvého výročia bezprecedentného útoku militantov z Hamasu na Izrael, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Prešiel rok a s viceprezidentkou (Kamalou) Harrisovou naďalej zostávame plne odhodlaní podporovať bezpečnosť židovského národa, bezpečnosť Izraela a jeho právo na existenciu," povedal americký prezident.



Biden ďalej uviedol, že 7. október 2023 bol "temným dňom" aj pre Palestínčanov. V priebehu už rok trvajúceho konfliktu, ktorý následne vypukol v Pásme Gazy, si pritom podľa jeho slov už priveľa vytrpelo veľké množstvo civilistov.



"Som presvedčený, že história si bude 7. október pamätať ako temný deň pre palestínsky ľud aj pre konflikt, ktorý v ten deň rozpútal Hamas. Počas (následného) roku konfliktu si priveľa vytrpelo až príliš veľa civilistov," povedal.



Útok radikálov z Hamasu na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1160 obetí na životoch, a to prevažne civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov. Desiatky z nich vlani v novembri prepustili počas prímeria, ostatných naďalej zadržiavajú, alebo už nie sú nažive.



Izrael v reakcii na útok Hamasu spustil v Pásme Gazy masívnu vojenskú ofenzívu. K vysokému počtu jej obetí na palestínskej strane podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty.



Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.