Biden: USA zvažujú po smrti Navaľného ďalšie sankcie voči Rusku

Washington 19. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že Spojené štáty zvažujú zavedenie ďalších sankcií voči Rusku po smrti opozičného lídra Alexeja Navaľného. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Už sme zaviedli sankcie, ale zvažujeme ďalšie," povedal Biden novinárom vo Washingtone.



Biden v piatok vyhlásil, že za Navaľného smrť je zodpovedný ruský prezident Vladimir Putin. "Navaľnyj sa odvážne postavil proti korupcii, násiliu a všetkým zlým veciam, ktoré Putinova vláda robila," povedal po správach o jeho smrti Biden.



AFP uvádza, že USA a ďalší západní spojenci už zaviedli bezprecedentné sankcie voči Rusku, ktorými sa snažili obmedziť jeho schopnosť viesť vojnu na Ukrajine. Po takmer dvoch rokoch od jej začiatku vo februári 2022 však vojna pokračuje.



V poslednom čase zároveň narastajú obavy o ďalšej americkej podpore pre Ukrajinu vo výške 60 miliárd dolárov, ktorej schválenie blokujú republikáni.



"Spôsob, akým ignorujú hrozby zo strany Ruska, ako sa odvracajú od NATO a od plnenia záväzkov, je šokujúci," povedal Biden s tým, že by sa rád stretol predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom, ktorý avizoval, že bude hlasovanie o balíku pre Ukrajinu blokovať.



Biden tiež vyjadril nádej, že Navaľného smrť by mohla pri schvaľovaní pomoci pre Ukrajinu zavážiť, no nie je si tým istý.