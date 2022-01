Biden usporiada v Bielom dome tlačovú konferenciu

Washington 15. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden usporiada budúcu stredu 19. januára pri príležitosti svojho prvého roku v tejto funkcii tlačovú konferenciu. Oznámila to v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, informuje stanica CNN.



"Budúcu stredu, uskutoční prezident (Biden) oficiálnu tlačovú konferenciu popoludní o 16.00 h (22.00 h SEČ)," povedala Psakiová novinárom na tlačovom brífingu. "Prezident sa teší, že bude hovoriť priamo k Američanom," dodala.



CNN pripomína, že hoci Biden na otázky médií odpovedal počas príchodov či odchodov z Bieleho domu alebo pri iných neformálnych príležitostiach, oficiálnu tlačovú konferenciu mal naposledy vlani 2. novembra na klimatickom summite OSN (COP26) v škótskom Glasgowe.



Biden mal dosiaľ od nástupu do funkcie šéfa Bieleho domu deväť tlačových konferencií vrátane šiestich samostatných a troch spoločných s inými svetovými lídrami, vyplýva z údajov databázy The American Presidency Project.



Bidenov predchodca Donald Trump usporiadal pre porovnanie počas svojho prvého roka v úrade celkovo 21 tlačových konferencií, Barack Obama 16 a George W. Bush ich za rovnaké obdobie zrealizoval 14.