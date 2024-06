Biden uviedol, že svojho syna Huntera v prípade usvedčenia neomilostí

Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident vo štvrtkovom rozhovore pre stanicu ABC uviedol, že svojmu synovi Hunterovi Bidenovi by v prípade jeho usvedčenia milosť neudelil. Hunter je na federálnej úrovni obžalovaný z nelegálnej držby strelnej zbrane. TASR informuje podľa sobotňajších správ staníc ABC a CNN.



Biden v rozhovore s moderátorom Davidom Muirom povedal, že prijme akékoľvek rozhodnutie poroty v súvislosti so svojím synom a v prípade jeho usvedčenia nevyužije svoje prezidentské právomoci na to, aby ho omilosti. Biden rozhovor poskytol v Normandii na severe Francúzska, kde sa zúčastnil na oslavách 80. výročia vylodenia spojencov počas druhej svetovej vojny.



Hunter Biden čelí obvineniam, že klamal o užívaní drog, keď si v roku 2018 kupoval zbraň, čím porušil federálne zákony. V dokumentoch pri kúpe totiž uviedol, že drogy nezákonne neužíva. V minulosti však on i jeho otec verejne hovorili o jeho závislosti na drogách. Zároveň je obvinený z ilegálnej držby zakúpenej zbrane.



Prezident má právomoc udeliť milosť v prípadoch na federálnej úrovni, nie však na úrovni jednotlivých štátov, pripomína ABC. Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová už v decembri pre médiá uviedla, že prezident sa svojmu synovi milosť udeliť nechystá.