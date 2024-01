Biden už rozhodol, ako USA zareagujú na útok na základňu v Jordánsku

Washington 30. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok uviedol, že už rozhodol o tom, ako budú Spojené štáty reagovať na dronový útok na amerických vojakov v Jordánsku s troma obeťami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Biden hovoril s novinármi pri odchode z Bieleho domu. Na ich otázku, či už prijal rozhodnutie o reakcii, odpovedal, že áno. Bližšie detaily o svojom rozhodnutí však neposkytol, píše Reuters, podľa ktorého americký prezident rozhodnutie prijal po konzultáciách s poradcami Bieleho domu.



Spojené štáty však podľa Bidena nechcú ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe. "Nemyslím si, že potrebujeme na Blízkom východe širšiu vojnu. To nie je to, o čo sa snažím," povedal šéf Bieleho domu.



Traja americkí vojaci prišli v nedeľu o život a približne dve desiatky ďalších utrpeli zranenia pri dronovom útoku na menšiu americkú základňu Tower 22 na severovýchode Jordánska neďaleko hranice so Sýriou. Viedlo to k nárastu obáv, že sa konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy rozšíri aj do ďalších častí Blízkeho východu.



Biden už skôr obvinil z nedeľňajšieho útoku milície podporované Iránom. V utorok na otázku, či je podľa neho za útok zodpovedný Irán, odpovedal: "Považujem ho za zodpovedný v zmysle, že dodáva zbrane ľudom, ktorí toto urobili," povedal Biden.



Teherán uviedol, že s útokom na americkú základňu v Jordánsku nemá nič spoločné, a poprel tvrdenie USA, že podporuje militantné skupiny stojace za útokom.



USA od 17. októbra minulého roka zaznamenali viac než 158 útokov dronmi a raketami na jednotky USA a ich spojencov operujúce v Iraku a Sýrii. Tieto útoky, súvisiace s vojnou v Pásme Gazy, vyvolali obavy z vystupňovania konfliktu v celom regióne. Nedeľňajší útok na americkú základňu bol pritom prvý, ktorý si od začiatku vojny v Pásme Gazy vyžiadal medzi americkými vojkami obete na životoch.