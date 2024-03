Biden v Bielom dome prijal Meloniovú, ocenil jej podporu Ukrajine

Washington/Rím 2. marca (TASR) - Spojené štáty ocenili taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú za jej neochvejnú podporu, ktorú preukázala Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej invázie, informuje v sobotu TASR podľa agentúry ANSA.



Meloniová sa v piatok v Bielom dome stretla s americkým prezidentom Joeom Bidenom. "Chcem sa vám poďakovať za neochvejnú podporu Talianska pre Ukrajinu," uviedol Biden. Zároveň zavtipkoval, že v čase príchodu Meloniovej si pustil skladbu "Georgia on My Mind" od Raya Charlesa.



Meloniová s prezidentom USA diskutovali o hlavných globálnych výzvach i tom, ako koordinovať reakciu spojencov. Taliansko je v súčasnosti predsedníckou krajinou skupiny G7, pripomína ANSA.



Talianska premiérka, ktorá navštívila Biely dom aj v júli minulého roka, uviedla, že kríza na Blízkom východe je dôvodom na "najväčšie znepokojenie" a zároveň zdôraznila potrebu "spolupráce na konkrétnych krokoch zaručujúcich dvojštátnu perspektívu", ktorá je podľa je jediným "dlhodobo udržateľným riešením".



Meloniová tiež navrhla vytvorenie "globálnej aliancie proti obchodníkom s ľuďmi" v rámci úsilia zastaviť prílev nelegálnych migrantov. V súvislosti s úlohou Talianska v Stredomorí bude G7 venovať špeciálnu pozornosť africkému kontinentu, citoval taliansku premiérku jej úrad.



"Potrebujeme podporiť rozvoj Afriky na rovnocennom základe a skoncovať s nelegálnou migráciou bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi sa globálne stalo zločinom, ktorý sa finančne najviac vypláca, a už to dlhšie nemôžeme akceptovať," dodala.



Meloniová po schôdzke s Bidenom odcestovala do kanadskej metropoly Toronto, kde má naplánované stretnutie s tamojším premiérom Justinom Trudeauom.