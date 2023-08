Biden v Camp Davide rokuje s Kišidom a Junom

Camp David 18. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok v Camp Davide začal rokovania s lídrami Japonska a Južnej Kórey. Cieľom je posilnenie bezpečnostných a hospodárskych väzieb medzi týmito tromi krajinami, ambície Číny v Tichomorí a jadrová hrozba zo strany KĽDR. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Jonhap.



"Naše krajiny sú silnejšie a svet bude bezpečnejší, keď stojíme pri sebe. Viem, že tento názor zdieľame všetci traja," povedal Biden na začiatku rokovaní s japonským premiérom Fumiom Kišidom a juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom.



Jun piatok označil za historický deň. "Naše tri krajiny by sa mali pevne zjednotiť, aby naše individuálne slobody neboli ohrozované či poškodzované," povedal. Kišida pred začiatkom rozhovorov povedal, že týmto summitom sa medzinárodné spoločenstvo nachádza v rozhodujúcom okamihu dejín.



USA, Japonsko a Južná Kórea sa dohodli, že v prípade bezpečnostnej krízy alebo hrozby v oblasti Tichého oceána budú záležitosti navzájom konzultovať. Biden sa pred začiatkom trojstranných rokovaní stretol osobitne s Kišidom i Junom.



Biden v Camp Davide v americkom štáte Maryland lídrov zahraničných krajín privítal po prvý raz od nástupu do úradu v januári 2021. Jeho predchodcovia tu viedli mnoho prelomových rokovaní so zahraničnými štátnikmi.



Camp David je letné sídlo amerických prezidentov, leží asi 100 kilometrov severozápadne od Bieleho domu. V roku 1978 tu Izrael s Egyptom podpísal mierové dohody, ktoré sprostredkoval vtedajší prezident Jimmy Carter.



Počas druhej svetovej vojny sa tam stretol americký prezident Franklin D. Roosevelt s britským premiérom Winstonom Churchillom. Toto miesto bolo vtedy známe ako Shangri La, pripomína AP.