Biden v deň druhého výročia útoku na Kapitol odsúdil politické násilie

Washington 7. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden si v piatok pripomenul druhé výročie útoku na Kapitol slávnostným odovzdaním ocenení tým, ktorí bojovali na obranu demokracie USA pred útočníkmi. Tých podľa jeho slov "poháňali lži" o prezidentských voľbách v roku 2020.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Biden, demokrat, na slávnostnom ceremoniáli v Bielom dome udelil Prezidentské občianske medaily 14 ľuďom - niektorým z nich posmrtne - a vystúpil s prejavom.



"Všetko to bolo poháňané lžami o voľbách v roku 2020, ale v tento deň pred dvoma rokmi sa naša demokracia udržala, pretože my, ľud, sme sa nezľakli," povedal Biden.



"Napriek našim názorovým rozdielom musíme jednotne a jasne povedať, že v Amerike nie je žiadne miesto pre zastrašovanie voličov, ani pre politické násilie. Amerika je krajina zákonov, a nie chaosu," zdôraznil Biden.



Biely dom doplnil zoznam ocenených o dve osoby, ktoré si po útoku vzali život - policajta Kapitolu Howarda Liebengooda a washingtonského policajta Jeffreyho Smitha.



Posmrtne vyznamenaný bol aj policajt Kapitolu Brian Sicknick. Hlavný washingtonský súdny lekár vyhlásil, že Sicknick zomrel prirodzenou smrťou po tom, ako v dňoch po útoku na Kapitol utrpel viacero mozgových príhod.



Biely dom označil týchto 14 vyznamenaných za "hrdinov", ktorí preukázali odvahu a obetavosť vo chvíľach ohrozenia USA.



Priaznivci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa 6. januára 2021 zaútočili na políciu, prerazili barikády a vstúpili do Kapitolu v neúspešnej snahe zabrániť kongresovému potvrdeniu Bidenovho volebného víťazstva v roku 2020.



Trump, republikán, ohlásil svoju ďalšiu kandidatúru za prezidenta v roku 2024 a naďalej tvrdí, že voľby v roku 2020 mu "ukradli" v dôsledku rozsiahlych volebných podvodov.



Republikáni, z ktorých mnohí sú verní Trumpovi, sa už štvrtý deň po sebe snažia zvoliť predsedu Snemovne reprezentantov.



Boj o post lídra dolnej komory Kongresu vyvolal otázky o schopnosti republikánov vládnuť s tesnou väčšinou v Snemovni reprezentantov. Biden tento vývoj označil za trápny.