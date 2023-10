Biden v Izraeli vyjadril smútok a rozhorčenie nad útokom na nemocnicu

Tel Aviv 18. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu v Izraeli vyjadril smútok a rozhorčenie nad utorňajším útokom na nemocnicu v Gaze. Podľa neho tento výbuch spôsobili palestínski militanti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Vychádzajúc z toho, čo som videl, sa zdá, že to spôsobil ten druhý tím - nie vy," povedal Biden izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi počas vzájomného stretnutia. Dodal však, že množstvo ľudí nemá jasno v tom, kto výbuch spôsobil.



Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, ktoré kontroluje hnutie Hamas, za príčinu označilo letecký útok Izraela. O život prišlo 200 až 300 ľudí.



Izraelská armáda zodpovednosť poprela a podľa leteckých snímok a analýzy miesta výbuchu a poškodenia okolitých budov ho pripísala dopadu neúspešne odpálenej rakety militantov zo skupiny Palestínsky islamský džihád. Tá to však tiež poprela.



"Musíme pamätať na to, že Hamas nezastupuje všetkých Palestínčanov a prináša im len utrpenie," povedal prezident USA. Ocenil odvahu, odhodlanie a statočnosť Izraelčanov. Netanjahu počas stretnutia uviedol, že civilizovaný svet sa musí proti hnutiu Hamas zjednotiť.