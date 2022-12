Biden v januári odcestuje na stretnutie s lídrami Kanady a Mexika

Washington 20. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden odcestuje v januári do Mexika na dvojdňový summit severoamerických lídrov. V utorok to oznámil Biely dom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na summite v dňoch 9. až 10. januára bude Biden diskutovať s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom o klimatických otázkach, ekonomickej konkurencieschopnosti a migrácii, uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



V júni sa López Obrador odmietol zúčastniť na Summite Amerík v Los Angeles, pretože Biden naň nepozval Kubu, Nikaraguu a Venezuelu. Tieto krajiny s ľavicovými vládami Washington obvinil z toho, že sú nedemokratické a utláčajú svoj ľud.



Napriek tomu sa mexický prezident v júli osobne s Bidenom stretol vo Washingtone a následne v októbri sa telefonicky zhovárali, okrem iných tém aj o migrácii.



Účasť na "summite troch priateľov" (Three Amigos summit) v utorok potvrdil aj Trudeau.



Úrad kanadského premiéra vo vyhlásení uviedol, že trojica lídrov bude diskutovať aj o spolupráci v rámci výroby elektrických vozidiel. O tejto téme Washington rokoval aj s Európskou úniou, ktorá označila politiku USA v tejto oblasti za protekcionistickú, píše AFP.