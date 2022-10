Biden v júni zvýšil hlas na Zelenského, zdal sa mu nevďačný

Washington/Kyjev 31. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden počas júnového telefonického rozhovoru reagoval podráždene na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Stalo sa tak po tom, čo Biden oznámil zásielku vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote jednej miliardy dolárov, avšak najvyšší ukrajinský predstaviteľ vzápätí začal vymenúvať, čo všetko jeho krajina ešte potrebuje a nedostala to. Informuje o tom TASR na základe pondelkovej správy americkej televízie NBC News, ktorá sa odvoláva na svedectvo štyroch ľudí oboznámených s priebehom telefonátu.



Biden v reakcii na Zelenského sťažnosti zvýšeným hlasom pripomenul, že Spojené štáty sú voči Ukrajine dosť štedré a ukrajinský líder by preto mohol preukazovať viac vďačnosti.



Predstavitelia americkej administratívy uviedli pre NBC News, že vzťahy Bidena so Zelenským sa od júnového telefonátu zlepšili.



Podľa zdrojov americkej televízie po tomto telefonáte Zelenského tím usúdil, že nie je dobré mať napäté vzťahy s americkým prezidentom, a tak Zelenskyj ešte v ten deň verejne ocenil Spojené štáty za ich štedrosť voči Ukrajine.



Americký prezident sa v súčasnosti snaží presadiť v Kongrese ďalšiu pomoc Ukrajine v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Proti nej sa však stavajú republikáni a aj niektorí členovia jeho vlastnej Demokratickej strany. Biely dom túto sumu nespresnil, avšak ukrajinskí lobisti očakávajú pomoc až do výšky 60 miliárd dolárov.



Podľa troch amerických predstaviteľov oboznámených s obsahom júnového telefonátu bol Biden namrzený na Zelenského už niekoľko týždňov predtým. Biden a jeho poradcovia boli totiž toho názoru, že americká vláda robí pre Ukrajinu, čo môže, avšak Zelenskyj sa stále iba verejne sťažuje, čo všetko nedostal.



Ako uvádza NBC News, Zelenskyj — a spolu s ním niektoré vlády z východoeurópskych štátov, ale tiež niektorí americkí kongresmani z oboch strán — opakovane vyjadrili frustráciu, že Biely dom reaguje príliš pomaly alebo váhavo na požiadavky Kyjeva ohľadne dodávok niektorých zbraňových systémov. Americká administratíva sústredenému tlaku na splnenie týchto požiadaviek napokon vyhovie, avšak medzitým prejdú celé týždne alebo aj mesiace, povedali pre NBC News zdroje z americkej vlády i z Európy.