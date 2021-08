Biden: V Kábule možno zostaneme dlhšie, zachránime všetkých Američanov

Washington 19. augusta (TASR) - Americkí vojaci nenechajú žiadneho spoluobčana napospas vyhrotenej situácii v Afganistane, a to ani vtedy, ak by to malo znamenať, že zostanú v Talibanom ovládanom Kábule dlhšie, než sa plánovalo. Vyhlásil to v stredu prezident USA Joe Biden, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Americkí lídri tvrdia, že sa pridržiavajú 31. augusta ako konečného termínu odchodu svojich posledných vojakov z Afganistanu a prenechajú moc víťaznému islamistickému hnutiu Taliban. Biden však po prvý raz naznačil, že americkí vojaci by tam mohli zostať dlhšie, ak sa nejakí Američania stále budú pokúšať utiecť z krajiny.



"Ak tam ešte budú americkí občania, zostaneme, aby sme ich všetkých dostali preč," uviedol Biden. Prezident ďalej upozornil, že "chaos", ktorý sprevádza panický odchod cudzincov a afganských spojencov z Kábulu, je nevyhnuteľný. "Neviem si predstaviť spôsob, ako sa odtiaľ dostať preč bez toho, aby nenastal chaos," povedal.



Taliban momentálne stojí bokom a nebráni v činnosti americkým vojakom, ktorí prichádzajú na medzinárodné kábulské letisko na pomoc pri evakuácii. Militanti však majú úplnú kontrolu nad zvyškom mesta a rozhodujú, kto sa tam dostane, zatiaľ čo zahraničné sily majú veľmi obmedzenú schopnosť bezpečne manévrovať za hranicami letiska.



Biden v rozhovore pre stanicu ABC News dodal, že talibovia pomáhajú americkým silám pri odsune cudzích štátnych príslušníkov. "Spolupracujú, nechávajú amerických občanov odísť, rovnako ako zamestnancov veľvyslanectiev," uviedol šéf Bieleho domu s tým, že problémom sú iba Afganci, ktorí pracovali pre spojencov.



Prezident zároveň odmietol kritiku, že americké tajné služby v súvislosti s pádom Afganistanu pochybili. "Bola to jednoduchá voľba," vyhlásil šéf Bieleho domu. Podľa vlastných slov je presvedčený, že naplánovaný odchod americkej armády musí aj napriek kapitulácii Západom podporovanej afganskej vlády pokračovať.