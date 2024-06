Biden v Paríži: USA stoja pevne na strane Ukrajiny

Paríž 8. júna (TASR) — Americký prezident Joe Biden a šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron po sobotňajšom stretnutí v Paríži opäť ubezpečili Ukrajinu, že vo vojne s Ruskom ju budú naďalej podporovať. Obaja prezidenti hovorili aj o situácii na Blízkom východe a ekonomike, informovali agentúry AFP, DPA a Reuters.



Macron privítal Bidena s vojenskými poctami pri Víťaznom oblúku, kde obaja prezidenti položili veniec k hrobu neznámeho vojaka a znovu zapálili večné ohne na pamiatku obetí druhej svetovej vojny.



Po recepcii a stretnutí v Elyzejskom paláci medzi štyrmi predstúpili Macron a Biden pred novinárov. Biden zdôraznil, že "USA stoja pevne na strane Ukrajiny". Varoval, že ruský prezident Vladimir Putin sa na Ukrajine nezastaví a potom bude ohrozená „celá Európa, a to nedopustíme“.



Agentúra DPA pripomenula, že Bidenova administratíva dala pred rokovaním hláv štátov jasne najavo, že nepodporí Macronovu iniciatívu vyslať na Ukrajinu vojenských inštruktorov. Francúzsko o takomto kroku podľa Macrona rokuje s ďalšími partnermi v NATO a viacerí už s ňou vyslovili svoj súhlas. Zodpovedajúce plány by mali byť dokončené v „najbližších dňoch“.



Prezidenti ďalej uviedli, že ich krajiny zintenzívnia svoje úsilie, aby zabránili eskalácii vojny Izraela s militantným palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, a zamerajú sa na zmiernenie napätia medzi Izraelom a Hizballáhom, Iránom podporovaným politickým hnutím pôsobiacim v Libanone.



Prezidenti v tejto súvislosti privítali správu, že izraelské sily v sobotu oslobodili štyroch rukojemníkov zadržiavaných od vlaňajšieho októbra Hamasom v Pásme Gazy. "Neprestaneme pracovať, kým sa všetci rukojemníci nevrátia domov a nedosiahne sa prímerie," povedal Biden.



Macron sa Bidenovi pred novinármi poďakoval za jeho to, že je prezidentom svetovej veľmoci, ale robí to „s lojalitou partnera, ktorý má rád a rešpektuje Európanov".



Biden je vo Francúzsku od stredy. Vo štvrtok sa zúčastnil na oslavách 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii. V piatok sa v Paríži stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému sa ospravedlnil za niekoľkomesačné meškanie najnovšej americkej vojenskej pomoci spôsobené spormi v Kongrese. Biden, uchádzajúci sa o znovuzvolenie v novembrových voľbách, ukončí návštevu Francúzska v nedeľu.