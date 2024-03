Biden v prejave o stave Únie vyzval Kongres na ďalšiu pomoc Ukrajine

Biden v prejave o stave Únie vyzval na okamžité prímerie v Pásme Gazy

Biden v prejave o stave Únie kritizoval odporcov práva žien na interrupciu

"Pri všetkej úcte, ctihodnosti, ženy (v Amerike) nie sú bez... volebnej či politickej moci,"

Washington 8. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v piatok na úvod svojho prejavu o stave Únie Kongres USA na podporu pomoci Ukrajine v záujme "zastaviť" ruského prezidenta Vladimira Putina. Exprezidenta USA Donalda Trumpa zároveň obvinil, že sa pred Putinom "sklonil".odkázal Biden. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.podotkol Biden.dodal.podotkol.dodal.Donalda Trumpa, svojho pravdepodobného rivala v nadchádzajúcich novembrových voľbách, i jeho spojencov zároveň obvinil aj zo snahy zakryť útok na Kapitol zo 6. januára 2021.Biden počas svojho posledného prejavu o stave Únie počas tohto funkčného obdobia súčasne varoval, že demokratické hodnoty v Spojených štátoch i v zahraničí sú ohrozené.uviedol Biden pred oboma komorami Kongresu v Kapitole. Na slobodu a demokraciu sa podľa neho útočí i v zahraničí.Prezident USA v prejave vyzdvihol aj silu americkej ekonomiky a poukázal na jej zotavenie v období po pandémii koronavírusu, cituje AFP."Priatelia, zdedil som ekonomiku, ktorá bola na pokraji," podotkol.dodal Biden.Spomenul aj pandémiu koronavírusu i jej obete na životoch a poukázal na sociálnu izoláciu v tomto období. Trumpa zároveň obvinil, že ho to nezaujíma, na čo niekto z hľadiska vykríkol:, píše Guardian.Prezident USA v hľadisku privítal aj švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona - len niekoľko hodín po tom, čo sa jeho krajina oficiálne stala členom Severoatlantickej aliancie, píše AFP.Americký prezident Joe Biden vo svojom výročnom prejave o stave Únie v piatok vyzval na okamžité dočasné prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím v Pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP.Biden zároveň upozornil Izrael, že nemôže využívať humanitárnu pomoc ako nástroj na vyjednávanie.uviedol prezident USA.Vojna v Pásme Gazy, vyprovokovaná bezprecedentným útokom zo strany palestínskych extrémistov na územie Izraela, trvá od októbra minulého roka.Biden v prejave zároveň oznámil, že armáda USA postaví mólo pri pobreží tejto palestínskej enklávy, aby uľahčila dodávky humanitárnej pomoci, píše denník The Guardian. Ako súčasne zdôraznil, na územie enklávy zablokovanej Izraelom nevkročí žiaden americký vojak.spresnil s tým, že Izrael musí umožniť viac dodávok pomoci do Gazy a zaistiť, aby sa humanitárni pracovníci neocitli uprostred paľby.Biden tiež kritizoval republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa za jeho výroky o rivalite s Čínou a poukázal na kroky vedúce k obmedzeniu exportu špičkových technológií.podotkol.Slovápočas prejavu z úst prezidenta USA neodzneli ani jediný raz, všíma si Guardian. Biden miesto toho opakovane používal výrazNa záver svojho prejavu Joe Biden uviedol, že jeho vek mu dáva výnimočnú perspektívu ako prezidentovi USA, čím sa podľa AFP dotkol hlavnej kritiky na jeho kampaň o znovuzvolenie v novembrových voľbách.podotkol 81-ročný prezident. "dodal.uzavrel.Prezident USA Joe Biden v piatok v prejave o stave Únie kritizoval odporcov práva žien na interrupciu s tým, že, informuje TASR podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.Najvyšší súd USA zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo federálne právo žien na interrupciu, v roku 2022.povedal Biden priamo sudcom, sediacim v hľadisku v Kapitole.Prejav 81-ročného amerického prezidenta je ostro sledovaný nielen v súvislosti s jeho posolstvom, ale i spôsobom podania. Bidenovi spojenci v Bielom dome uviedli, že prezident USA chce dokázať tým, ktorí o ňom pochybujú, že sa mýlia, a to prejavením svojej bojovnosti a rozhodnosti, píše agentúra AP.Biden opätovne kritizoval svojho predchodcu, republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa, v súvislosti s jeho rétorikou o migrácii., podotkol s odkazom na predchádzajúce vyjadrenia Trumpa a vyzval americký Kongres, aby prijal imigračné reformy.Kritika na adresu republikánov zaznela okrem migrácie aj v oblasti daňovej politiky a kontroly zbraní, píše AP.