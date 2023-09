Biden v prejave v Arizone ostro kritizoval Trumpa i republikánov

Tempe 29. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok v prejave obvinil svojho politického rivala exprezidenta Donalda Trumpa i "extrémistických" republikánov zo snahy rozvrátiť americké inštitúcie a vyzval občanov krajiny, aby sa postavili za demokraciu. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Demokracia nemusí zomrieť zbraňou. Môže zomrieť aj vtedy, keď ľudia mlčia a nepostavia sa za ňu," upozornil Biden. Zároveň vyslovil kritiku na adresu republikánov za to, že sa neozvali, keď exprezident Trump obvinili najvyššie postaveného amerického vojenského dôstojníka zo zrady.



Biden predniesol svoj prejav v meste Tempe v americkom štátne Arizona. Ako dodal, Trumpa poháňa "pomstychtivosť" a spolu s jeho zarytými pravicovými spojencami útočia na slobodnú tlač v krajine i na právny štát.



Prezident USA sa v záujme vyhnúť sa zdanlivému zasahovaniu súdu v prejavoch zväčša vyhýba komentárom ohľadne viacerých trestných obvinení voči Trumpovi vrátane jeho snahy o zvrátenie volebnej prehry z roku 2020, ktorá vyústila do nepokojov a vtrhnutia jeho stúpencov do Kapitolu 6. januára 2021, pripomína AFP.



Osemdesiatročný Biden sa však v najnovšom prejave nevyhol opisu toho, čo bude podľa neho krajina riskovať v tom prípade, že Trump získa druhé funkčné obdobie. V Amerike sa podľa neho "deje niečo nebezpečné" a Republikánska strana je "štvaná a zastrašovaná" Trumpovým hnutím MAGA (Make Amerca Great Again), cituje AFP.