Biden v prieskumoch naďalej vedie, na Floride však stráca náskok

Washington 10. septembra (TASR) - V Spojených štátoch sa pomaly rozbiehajú prípravy na predčasné hlasovanie v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 3. novembra. Kandidát demokratov Joe Biden si naďalej udržuje pred súčasným republikánskym Donaldom Trumpom náskok takmer vo všetkých "nerozhodnutých" štátoch, problém však môže mať na Floride, vyplýva z analýzy amerického portálu FiveThirtyEight.



FiverThirtyEight, ktorý výsledky amerických volieb predpovedá na základe štatistických analýz, v stredu odhadol, že Biden má 74-percentnú šancu na volebné víťazstvo.



Celonárodné prieskumy aj prieskumy z jednotlivých nerozhodnutých štátov ukazujú, že Biden si tam stabilne udržuje vedenie. Jedinou výnimkou je Florida, kde sa Bidenov náskok v priebehu uplynulých týždňov znížil.



Portál Politico si tento jav vysvetľuje slabou podporou Bidena medzi tamojšími vplyvnými hispánskymi voličmi, ktorá je o 11-percent nižšia, než mala kandidátka demokratov v predošlých prezidentských voľbách Hillary Clintonová.



Biden ešte Floridu ako kandidát na prezidenta nenavštívil. Prvý raz by tam mal zavítať budúci utorok. Demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová Floridu navštívila vo štvrtok, píše denník Tampa Bay Times.



Joe Biden bol v stredu v Michigane, v ktorom v roku 2016 zvíťazil Donald Trump. Venoval sa najmä boju proti koronavírusovej epidémii, ktorá zostáva jednou z hlavných tém predvolebnej kampane.



Demokrati dlhodobo Trumpa obviňujú z nezvládnutia epidémie v USA. Biden v stredu v tejto súvislosti vyhlásil, že Trump zradil Američanov.



"Vedel o tom a úmyselne to zľahčoval. Horšie je, že klamal americkému ľudu," vyhlásil Biden v prejave v Michigane. Trump sa totiž v rozhovore s investigatívnym novinárom Bobom Woodwardom pred pol rokom priznal, že vedome zľahčuje hrozbu nového druhu koronavírusu v USA, píše agentúra Reuters. Trump sa bránil tým, že iba nechcel vyvolať medzi Američanmi paniku.



V súvislosti s pandémiou Trump zdôrazňuje potrebu rýchleho vývinu vakcíny, s čím súhlasí aj Biden. Trump v pondelok uviedol, že jeho administratíva vyrobí vakcínu "v rekordnom čase". Biden a Harrisová však tento sľub spochybnili.



"Myslím si, že ak je niečo, čo sme sa od začiatku tejto pandémie naučili, tak to, že Trumpovi môžeme veriť iba veľmi málo z toho, čo mu vyjde z úst," reagovala na Trumpov sľub Harrisová.



Ďalšou dominantnou témou kampane je policajná brutalita. Biden sa v tejto súvislosti snaží Trumpa vykresliť ako neefektívneho lídra, ktorý šíri chaos a násilie.



"Rozhoreli sa ohne a my máme prezidenta, ktorý rozdúchava plamene namiesto toho, aby s nimi bojoval," povedal Biden koncom augusta.



Trump, naopak, tvrdí, že Biden chce znížiť finančné prostriedky pre policajné zbory a podporuje násilníkov a zlodejov, uvádza spravodajská stanica CNN.



Americké prezidentské voľby sú naplánované na 3. novembra. Podľa spravodajskej stanice CNBC sa možnosť predčasného hlasovania, či už poštou alebo osobne, chystá využiť najviac Američanov v histórii.



Severná Karolína hlasovacie lístky pre voľbu poštou začala posielať minulý piatok. Ďalšie štáty by mali nasledovať v druhej polovici septembra a začiatkom októbra.



Predčasné hlasovanie vo volebných miestnostiach ako prvé štáty umožnia Maryland a Severná Dakota už 18. septembra.



Kampaň bude 29. septembra pokračovať prezidentskými debatami. Ďalšie dve by sa mali uskutočniť 15. resp. 22. októbra. Debata kandidátov na viceprezidenta prebehne 7. októbra, informoval denník The Washington Post.