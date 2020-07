Biden v prípade volebného víťazstva okamžite obnoví členstvo vo WHO

Washington 8. júla (TASR) - Demokrat Joe Biden prisľúbil, že ak sa stane novým americkým prezidentom, Spojené štáty opäť vstúpia do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v predchádzajúcich dňoch upovedomila Kongres, že Spojené štáty oficiálne vystupujú z WHO.



Američania budú podľa Bidena lepšie chránení, keď sa ich krajina bude podieľať na medzinárodnej spolupráci v oblasti verejného zdravia.



"V prvý deň po svojom nástupe do funkcie prezidenta opäť vstúpim do WHO a obnovím našu vedúcu pozíciu vo svete," napísal Joe Biden v utorok na Twitteri.



Biden sa uchádza o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany. V novembrových prezidentských voľbách bude jeho súperom republikán Donald Trump.



"Kongres dostal oznámenie, že POTUS (prezident) oficiálne vystupuje z WHO v čase pandémie," uviedol v utorok na Twitteri demokratický senátor Robert Menendez, člen senátneho výboru pre zahraničné vzťahy.



Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric potvrdil, že USA organizácii oznámili svoje vystúpenie, ktoré nadobudne platnosť 6. júla 2021, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC.