Biden: V rokovaniach o prímerí v Gaze sme dosiahli skutočný pokrok

Washington 10. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok vyhlásil, že v rokovaniach o prímerí a dohode o výmene rukojemníkov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas došlo k "určitému skutočnému pokroku". Podľa agentúry AFP, na ktorú sa odvoláva TASR, sa dosluhujúci prezident v posledných dňoch v úrade pokúša o uzavretie dohody, o ktorú sa vyjednávači usilujú už niekoľko mesiacov.



"Dosiahli sme istý skutočný pokrok, dnes som sa stretol s vyjednávačmi," vyhlásil Biden. "Stále dúfam, že sa nám podarí uskutočniť výmenu väzňov. Hamas je ten, kto tejto výmene momentálne stojí v ceste, ale myslím si, že sa nám to môže podariť, musíme to dosiahnuť," uviedol odchádzajúci prezident.



Katar, Egypt a Spojené štáty sa už viacero mesiacov pokúšajú sprostredkovať dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Doposiaľ sa im však nepodarilo zastaviť ničivý konflikt v Pásme Gazy, ktorý sa začal v októbri 2023 po útoku palestínskych militantov na Izrael.



Nastupujúci prezident USA Donald Trump, ktorý sa funkcie chopí 20. januára, na nedávnej tlačovej konferencii vyhlásil, že ak Hamas do jeho inaugurácie neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, tak na Blízkom východe "vypukne peklo".