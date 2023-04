Biden: V roku 2024 budem znovu kandidovať

Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že plánuje znovu kandidovať vo voľbách v roku 2024, avšak ešte nie je pripravený to formálne oznámiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Plánujem kandidovať... no ešte nie sme pripravení to oznámiť," uviedol šéf Bieleho domu pre reláciu Today americkej televízie NBC pred začiatkom honu na veľkonočné vajíčka v Bielom dome.



Biden uviedol, že má vo voľbách v roku 2024 v úmysle byť demokratickým kandidátom, no zatiaľ svoju kandidatúru formálne neoznámil. Biden aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová však obaja uviedli, že budú kandidovať spoločne.



NBC s odvolaním sa na viaceré nemenové zdroje uviedla, že poprední porotcovia v Bielom dome sú pripravení prijať konečné rozhodnutia o začatí Bidenovej kampane za znovuzvolenie. "Rozhodovací proces je ukončený, no (Biden) neznáša ten tlak súvisiaci s tým, že musí oznámiť to, o čom už rozhodol," uviedol pre NBC zdroj oboznámený so záležitosťou.