Biden v rozlúčkovom prejave varoval pred oligarchiou a dezinformáciami

Washington 16. januára (TASR) - Končiaci americký prezident Joe Biden v stredu z Oválnej pracovne počas svojho rozlúčkového príhovoru k občanom varoval pred rozvíjajúcou sa "oligarchiou" mimoriadne bohatých ľudí a vplyvom sociálnych médií a dezinformácií v krajine. Spomenul tiež niekoľko svojich úspechov, informuje TASR podľa portálu stanice CNN a agentúr AP a AFP.



Biden upozornil na "nebezpečnú koncentráciu moci v rukách niekoľkých mimoriadne bohatých ľudí", čo podľa jeho slov ohrozuje demokraciu, základné práva a slobody a spravodlivú šancu pre každého občana v USA.



Končiaci prezident tiež vyzval na zmenu ústavy, ktorá by zrušila imunitu úradujúcich prezidentov. Narážal pritom na minuloročné rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, že Donald Trump má imunitu proti trestnému stíhaniu za činy spáchané počas pôsobenia vo funkcii, a to konkrétne pri bránení úradného výkonu počas zasadnutia amerického Kongresu 6. januára 2021, na ktorom malo byť potvrdené víťazstvo Bidena vo voľbách, pripomína AP.



Prezident USA tiež vyhlásil, že Američania podliehajú dezinformáciám. "Američania sú zasypávaní lavínou dezinformácií..., čo umožňuje zneužívanie moci," poznamenal s tým, že slobodné médiá sa podľa neho rozpadajú.



Poukázal aj na možnosti a riziká spojené s umelou inteligenciou. "Umelá inteligencia je najvýznamnejšou technológiou našej doby, možno všetkých čias. Nič neponúka tak široké možnosti a riziká pre naše hospodárstvo a bezpečnosť, pre našu spoločnosť, pre ľudstvo," uviedol a vyzval na zabezpečenie toho, aby AI fungovala v prospech dobra a Spojené štáty viedli jej vývoj.



V prejave spomenul aj niekoľko krokov jeho administratívy, za ktoré je pyšný. "Bude trvať určitý čas, kým pocítime plný vplyv toho, čo sme spolu urobili. Ale semienka sú zasiate a budú rásť a kvitnúť celé desaťročia," vyhlásil.



Poukázal na zníženie cien liekov na predpis pre seniorov, prijatie zákonov o bezpečnosti zbraní a pomoci veteránom pri získavaní zdravotnej starostlivosti. V zahraničnej politike sa mu podľa jeho slov podarilo prispieť k posilneniu Severoatlantickej aliancie (NATO). "Ukrajina je stále slobodná a dostali sme sa pred našu konkurenciu - Čínu - a mnoho ďalšieho," poznamenal. V závere prejavu vyzval Američanov, aby sa naďalej zapájali do demokratického procesu krajiny.