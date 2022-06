Biden v súvislosti s vojnou vyzval G7 a NATO na zachovanie jednoty

Zámok Elmau 26. júna (TASR) - Západ musí zostať jednotný čo sa týka postoja proti ruskej agresívnej vojne na Ukrajine. V nedeľu to vyhlásil americký prezident Joe Biden, ktorý sa pred začiatkom summitu skupiny G7 na zámku Elmau v bavorských Alpách stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Myslím si, že sa cez toto všetko môžeme dostať a vyjdeme z toho silnejší," povedal Biden v súvislosti s vojnou na Ukrajine a spoločnou odozvou Západu na bezdôvodnú agresiu Moskvy. Dodal, že šéf Kremľa Vladimir Putin od začiatku dúfa, že "NATO a G7 sa nejako roztrieštia", avšak ako zdôraznil, dosiaľ sa tak nestalo a ani sa to nestane.



Šéf Bieleho domu na bilaterálnom stretnutí ocenil líderstvo Scholza a Nemecka ako predsedajúcej krajiny G7 v čase krízy spôsobenej inváziou Ruska na Ukrajinu a s tým súvisiacimi globálnymi ekonomickými problémami.



Ukrajina a následky ruskej invázie na svetovú ekonomiku a globálnu bezpečnosť sú jednou z hlavných tém summitu G7,ktorý potrvá do utorka budúceho týždňa. Medzi ekonomicky najvyspelejšie štáty sveta združené v G7 patria USA, Kanada, Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Japonsko.



Biden pricestoval na zámok Elmau v Bavorsku v noci na nedeľu. Ide o jeho prvú návštevu Nemecka, odkedy sa v januári 2021 stal prezidentom Spojených štátov. Po skončení summitu G7 odcestuje Biden na summit NATO do španielskeho Madridu, ktorý sa koná dňoch 29. – 30. júna a následne sa vo štvrtok vráti do Washingtonu.