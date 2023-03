Biden v telefonáte s Netanjahuom podporil návrh reformy justície

Washington 20. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľnom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyjadril podporu kompromisnému návrhu v súvislosti s návrhom reformy izraelského súdnictva. Vo vyhlásení to uviedol Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Biden povedal, že reformy musia rešpektovať demokratické hodnoty, dodal Biely dom.



Vládny návrh reformy justície, ktorý v krajine vyvolal už 11 týždňov trvajúce protesty, by umožnil parlamentu zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri všetkých vymenovaniach sudcov.



Netanjahuovi spojenci tvrdia, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.



Odporcovia vládnej reformy však tvrdia, že by zničila systém bŕzd a protiváh v krajine, a to sústredením moci do rúk Netanjahua a jeho vládnej koalície. Poukazujú aj na to, že Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, je v konflikte záujmov.



Izraelský prezident Jicchak Herzog v snahe o upokojenie situácie v krajine v stredu predstavil kompromisný návrh zameraný na vyriešenie patovej situácie v súvislosti s predmetnou reformou. Vláda ho však odmietla.



Biden izraelskému premiérovi pripomenul, že demokratické princípy sú charakteristickým znakom americko-izraelských vzťahov, uviedol Biely dom. "Prezident vyjadril podporu úsiliu o dosiahnutie kompromisu o navrhovanej reforme súdnictva v súlade s týmito základnými zásadami," dodal.



Americký prezident v telefonáte tiež povedal, že "zásadné zmeny by sa mali uskutočňovať s čo najširšou základňou podpory verejnosti".